El gobernador Vidal rescató otro guanaco atrapado en alambrado

El gobernador Claudio Vidal compartió este lunes en sus redes sociales un nuevo video que lo muestra cuando libera a otro guanaco atrapado en un alambrado.

El anterior rescate lo hizo la semana pasada cuando viajaba hacia Tres Lagos y El Calafate y las imágenes fueron difundidas incluso por medios periodísticos nacionales por lo exótico de la escena para quienes viven en otras regiones del país.

En la primera ocasión contó con la ayuda de dos policías de la División Operaciones Rurales que sujetaron a al animal adulto tomándolo por la cabeza, hasta que Vidal pudo desplazarle las patas traseras que se enredaron cuando intentó saltar el alambrado en un campo cubierto por una gran nevada.

Ahora, en una zona algo más despejada de manto blanco y con sol, el mandatario santacruceño repitió el gesto prácticamente en mangas de camisa y lo hizo sin ayuda teniendo en cuenta que se trataba de un ejemplar juvenil, aunque tomó las precauciones del caso.

En Santa Cruz la presencia de guanacos es una imagen cotidiana y abundan en la estepa (se estima que son más de dos millones) y es común verlos cruzando rutas y en muchos casos atrapados en alambrados.

El nuevo video, al igual que el anterior, generó una ola de reacciones en las redes, con usuarios que elogiaron el gesto del gobernador y otros que, como en la ocasión anterior, realizaron algunas bromas y cuestionaron si con este tipo de publicaciones busca una imagen positiva más que un verdadero compromiso con la fauna patagónica.