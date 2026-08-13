Agasajarán a  la niñez en un encuentro de fútbol

El evento se realizará el lunes 17 de agosto para agasajar a la niñez de Caleta Olivia y es organizado por la concejal Iris Casas y la dirigencia de la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios.

Se realizará en la cancha de césped sintético que se dividirá en cuatro escenarios para a partir de las 14:00 puedan participar la mayor cantidad de equipos, tanto de niños como de niñas, pero además se aprovechará el entorno para juegos de entrenamiento, merienda y sorteos de obsequios, incluyendo 50 pelotas de fútbol.

El encuentro festivo en el marco del mes de la niñez coincidirá con un feriado nacional y fue anunciado el miércoles de esta semana en una rueda de prensa con la presencia de la concejal, Juan Díaz y Walter Aramayo (miembros de comisión directiva de la Liga) y Sebastián Ubillo, referente del equipo de fútbol de veterano del gremio petrolero que, en conjunto, aportarán más de doscientos colaboradores.

En ese marco, la concejal Iris Casas recordó que todos los años propicia un agasajo a la niñez junto a integrantes de su equipo de gestión y esta vez coordinó un evento recreativo y deportivo con la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios que tiene su campo de juego en inmediaciones del gimnasio municipal General Mosconi.

“Queremos invitar a la mayor cantidad de niños y niñas para que disfruten de una tarde de divertimento y en familia” manifestó.

Por su parte los dirigentes de la Liga aludieron a la importancia del deporte recreativo para las nuevas generaciones, con el objetivo de que se alejen un poco de las pantallas de televisores, teléfonos celulares y computadoras.

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