Alumnos de Biología Marina recorrieron circuito estepario

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la gestión del intendente Pablo Carrizo para revalorizar el entorno natural
Participaron estudiantes del 1er. y 2do. año del citado establecimiento educativo, acompañados por docentes y personal técnico municipal.
En este contexto, la licenciada en turismo Alejandra Márquez, brindó más detalles acerca de esta actividad y destacó la continuidad del trabajo articulado con las instituciones educativas con las que continuarán realizando los distintos circuitos de cara a la primavera.
“En este caso se trata de un recorrido de dificultad media que tiene un kilómetro de extensión e incluye paradas técnicas para conocer las especies locales, sus características y sus formas de adaptación al clima de la región. El objetivo es que la comunidad también conozca la estepa patagónica”, puntualizó.
Fuente: Prensa Municipal