Anuncian Jornadas de Salud Mental en el Hospital Zonal

El Hospital Zonal de Caleta Olivia será escenario este miércoles 12 y jueves 13 de agosto de las Primeras Jornadas de Salud Mental Comunitaria.

La iniciativa es impulsada por residentes, instructores y profesionales del área de Docencia e Investigación del mismo nosocomio y están destinadas a especialistas de Santa Cruz y Chubut del ámbito de la salud pública y privada e incluso es abierta a la comunidad en general.

La actividad se desarrollará en el auditorio de la institución, con una modalidad híbrida que permitirá participar tanto de manera presencial como virtual.

En rueda de prensa ofrecida este lunes, se indicó que estas jornadas constituirán un espacio de socialización, intercambio y reflexión en torno a las distintas experiencias que se desarrollan en el campo de la salud mental comunitaria.

Paula Villacorta, licenciada en Trabajo Social y residente del último año de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria, explicó que la propuesta fue planificada junto a sus compañeras con el objetivo de generar un encuentro entre distintos actores vinculados con la temática.

Otro de los aspectos destacados es que funcionarán como cierre de la primera cohorte de la Residencia en Salud Mental Comunitaria.

A su vez, el psicólogo e instructor de la residencia, Alejandro Delisio, remarcó la importancia de este momento para quienes están próximos a finalizar su trayectoria formativa.

"Es realmente un hecho muy importante que se puedan desarrollar estas jornadas", sostuvo, y explicó que el encuentro representa de alguna manera un "broche de oro" para el recorrido realizado por los residentes.

Delisio también señaló que la residencia no volvió a abrirse durante el año pasado, por lo que actualmente queda una cohorte en formación.

En ese sentido, destacó que el carácter comunitario de la residencia permite ampliar la mirada más allá de las paredes del hospital y trabajar sobre las problemáticas de salud mental desde distintos espacios de la sociedad.

Por su parte, la doctora Isabel Ortiz, psiquiatra e instructora del área médica de la residencia, explicó que la característica interdisciplinaria constituye uno de los aspectos novedosos de esta formación.

Según señaló, el trabajo en salud mental requiere la participación de distintas disciplinas y miradas, y las jornadas buscan justamente ponerlas en diálogo.

En ese marco, destacó la importancia de escuchar a la comunidad y de incorporar las distintas perspectivas que intervienen en las situaciones vinculadas con la salud mental.

Fuente y foto: La Vanguardia Noticias