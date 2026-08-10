Urbanismo: Caleta Olivia recibirá 2.600 luminarias LED

En el marco del plan provincial de modernización urbana, el municipio de Caleta Olivia recibirá 2.600 luminarias LED destinadas a mejorar y ampliar el alumbrado público.

El acuerdo fue firmado el fin de semana en Río Gallegos por el gobernador Claudio Vidal y el intendente Pablo Carrizo, contándose también con la asistencia el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo.

Vale señalar que la empresa provincial se ocupó de comprar un total de 15.000 luminarias para ser entregadas a diferentes localidades, siendo ésta la adquisición más importante de los últimos años en materia de iluminación pública en Santa Cruz.

Los trabajos contemplarán el reemplazo de antiguas lámparas halógenas por tecnología LED, la sustitución de aquellas que se encuentran quemadas y la instalación de nuevos puntos de iluminación en sectores que actualmente no cuentan con alumbrado público.

El material llegará a Caleta en el curso de los próximos dìas y de esta manera se fortalece el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, Servicios Públicos y el municipio para mejorar la iluminación y llevar el servicio a más sectores de la ciudad.