Lactancia materna: el municipio brindó apoyo al Hospital Modular

La Municipalidad de Caleta Olivia acompañó el jueves las actividades organizadas por el Hospital Modular con motivo de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

La propuesta incluyó charlas informativas, entrega de folletería, kits para los bebés que nacerán próximamente y espacios de intercambio destinados a futuras madres y familias, con el objetivo de promover la importancia de la lactancia materna y el acompañamiento durante el embarazo.

En ese marco, la directora de Políticas Públicas y Promoción de la comuna,, Nadia Tapia, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado para acercar herramientas de prevención, cuidado y promoción de la salud a la comunidad.

“Este tipo de acciones permiten llegar de una manera más cercana a las familias. El trabajo conjunto con el Hospital Modular potencia cada propuesta y nos brinda la posibilidad de seguir promoviendo espacios de información, acompañamiento y contención para las futuras mamás y sus familias” expresó.

Citó además que “no es la primera vez que desarrollamos actividades de manera conjunta y eso demuestra el compromiso de seguir generando iniciativas que beneficien a la comunidad. La decisión del intendente Pablo Carrizo es continuar fortaleciendo estos vínculos institucionales porque entendemos que el trabajo en equipo siempre brinda mejores resultados”.

Por su parte, la licenciada en Obstetricia Flavia Fuentes celebró la realización de la jornada y valoró el acompañamiento del Municipio en una temática tan importante para la salud materno-infantil.

“Hablar de lactancia materna es hablar de salud, prevención, aprendizaje y acompañamiento. Poder desarrollar estas actividades junto al Municipio le da un valor agregado porque nos permite llegar a más personas con información clara y espacios donde puedan realizar consultas y compartir sus experiencias” puntualizó.

Fuente: Prensa Municipal