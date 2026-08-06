Contundente protesta contra la extranjerización de tierras

Centenares de manifestantes marcharon este jueves en Caleta Olivia en sintonía con las protestas populares que se realizaron en todo el país para repudiar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Como era previsible, la quita por parte de LLA del capítulo que ampliaba el porcentual de venta de tierras a extranjeros, no redujo la indignación de la gente por el contenido de otros polémicos artículos de la iniciativa del oficialismo que atentan contra la soberanía territorial.

A la pretendida modificación de la Ley de Tierras se le sumó la bronca acumulada por otras políticas de recesión y ajuste del gobierno de Javier Milei contra la educación, la discapacidad, la salud pública, las jubilaciones, el empleo, el avasallamiento en zonas periglaciares, el desprecio hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas y la entrega de los recursos naturales a capitales internacionales.

Las frases plasmadas en pancartas reflejaron de manera contundente el rechazo a ese cúmulo de nefastas decisiones antipopulares y de manera particular quedó de manifiesto que la cuestión de tierras tiene especiales connotaciones en la región patagónica, apetecida por intereses internacionales de manera directa o a través de testaferros criollos.

La marcha comenzó poco antes de las 18:00 y se realizó por ambas manos de la avenida que justamente lleva un nombre que representa un sentimiento soberano, Independencia.

Finalizó en la plazoleta de El Gorosito, donde se escucharon a varios oradores referentes de diversos sectores de la comunidad que de manera efusiva repudiaron la nueva intentona libertaria, esta vez en el ámbito del Congreso de la Nación.