Vandalismo: rompen otra vidriera en pleno centro

Un nuevo caso de vandalismo se registró este miércoles en el microcentro de Caleta Olivia y habría sido protagonizado por un individuo que rompió una de las vidrieras de la tienda Más Gracia.

El local comercial está ubicado en la avenida Independencia, contiguo al Banco de Santa Cruz y a no más de ochenta metros del monumento al Obrero Petrolero.

El desconocido utilizó un trozo de mampostería de regulares dimensiones que quedó dentro del salón de ventas, pero no sustrajo ninguna prenda y se dio a la fuga, probablemente al nota que era observado por automovilistas o peatones que circulaban por el lugar ya que el hecho se registró alrededor de las nueve de la mañana.

A esa hora la tienda estaba cerrada ya que su propietaria y empleado llegan regularmente a las 9:30, pero minutos antes fueron notificados por personal policial que se acercó rápidamente al lugar al recibirse un alerta en el servicio telefónico de emergencia comunitaria 911.