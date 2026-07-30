Aprestos para activar la semaforización en Ruta 12

La municipalidad de Caleta Olivia ejecuta las últimas tareas para poner en funcionamiento el nuevo sistema de semaforización en la esquina de las calles Mitre (Ruta 12) y Juana Terraz.

Se trata de la segunda etapa que comprende la colocación del cableado para conectar el dispositivo a postes de líneas eléctricas.

Esta labor forma parte de la obra integral anunciada por el intendente Pablo Carrizo en el discurso inaugural del periodo legislativo, la cual que permitirá la conexión segura entre la ruta N° 12, el barrio Nuevos Pobladores, barrio 25 de Mayo y el resto de la ciudad.

En cuanto a los plazos de finalización de los trabajos, el director de Comunicaciones, Víctor González, indicó que en diez días ya estará en funcionamiento bajo la modalidad intermitente.

“Solo resta el tendido de cables eléctricos y previo al funcionamiento del sistema se realizará campaña de difusión para solicitar tanto a automovilistas como a peatones que circulen con precaución”, puntualizó.

Fuente: Prensa Municipal