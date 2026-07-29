Donan alimentos para hogares de alumnos del Colegio Nº 20

Un grupo de docentes del Colegio Secundario Nº 20 de Caleta Olivia realizaron en la mañana de este miércoles una campaña solidaria para recibir alimentos no perecederos.

Las donaciones recibidas entre las 10:00 y las 12:00 serán destinadas a hogares de alumnos de ese establecimiento que pertenecen a familias de bajos recursos económicos.

Los y las docentes hicieron propicia la suspensión de clases por cuestiones climáticas para recibir las donaciones en el interior del establecimiento.

Sin embargo, ello no fue posible al negárseles la autorización -aparentemente por parte de la Dirección Regional de Escuelas- por lo cual la campaña se llevó a cabo a la intemperie, frente al edificio del colegio que lleva el nombre de “General José de San Martín” y está ubicado en el barrio Los Pinos.

Con antelación, quienes solicitaron alimentos no perecederos recordaron que “el Padre de la Patria habló fuertemente en favor de quienes lo pasan peor en una sociedad” pidiendo que se tuviera en cuanta a quienes sufren por sus condiciones económicas.