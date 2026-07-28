En la madrugada de este martes se registró un operativo policial en el hotel y restaurante Valhalla de Caleta Olivia, luego que en una de sus habitaciones fuera hallado sin vida un hombre.

Hallan sin vida a un hombre en la habitación de un hotel

Esas instalaciones están ubicadas en la calle Hipólito Irigoyen, a pocas cuadras del microcentro, donde anteriormente funcionó un hospedaje.

El informe suministrado por el Departamento de Comunicaciones de la fuerza se seguridad provincial señala que en el hecho intervino personal de la Comisaria Primera, luego que el sereno del establecimiento informara que uno de los inquilinos llevaba varios días sin responder a los llamados ni ser visto en el lugar.

Ante esta situación, los efectivos se constituyeron en el lugar y pudieron establecer que la puerta de la habitación estaba cerrada con su llave colocada en el lado interior.

Por ello, con la autorización correspondiente, ingresaron a la habitación mediante un acceso secundario (ventana), tras lo cual hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 46 años.

De inmediato procedieron a resguardar el sitio y convocaron al personal de la División Gabinete Criminalístico para las pericias correspondientes.

Posteriormente, mediante el examen y el certificado médico legal, se logró establecer y esclarecer que el fallecimiento se produjo a causa de un paro cardiorespiratorio, confirmando la inexistencia de signos de violencia.

De lo actuado se dio intervención a la sede judicial correspondiente y se arbitraron los medios para la notificación a los familiares, no suministrándose la identidad de la persona fallecida.