Golpearon y asaltaron a un médico en la vía pública

Un médico de Caleta Olivia denunció que fue brutalmente golpeado por dos individuos encapuchados, quienes además lo amenazaron de muerte con un cuchillo y le robaron su billetera y teléfono celular.

Se trata de Eduardo Bubola, de 66 años y hecho delictivo se registró el miércoles de la semana pasada pero recién este martes el profesional lo dio a conocer públicamente.

En declaraciones formuladas al portal digital InfoCaleta contó que alrededor de las 21:30 de esa jornada fue sorprendido por los delincuentes cuando regresaba caminando a su vivienda luego de comprar cigarrillos en un kiosco.

Lo hacía por la calle Almirante Brown, frente al edificio de Imax Imágenes y en cercanías de la Clínica Cruz del Sur, a pocas cuadras del microcentro.

“Me agarraron de atrás y me hicieron una llave al cuello y solamente atiné a defenderme por instinto forcejeando”, relató, añadiendo que como había llovido resbaló y cayó al suelo, lo cual fue aprovechado por los agresores para golpearlo con tenacidad.

“Me patearon la cabeza y alcancé a ver que uno de ellos sacó un cuchillo que tenía una forma rara porque desde la punta se iba ensanchando hasta la base en forma de coma” describió, citando además que le gritaron que lo iban a matar.

Ante esa situación decidió rendirse y entregar su celular y su billetera en que llevaba documentos personales y tarjetas de débito y crédito, tras lo cual los sujetos se alejaron y él quedó con una herida sangrante detrás de una oreja y con múltiples golpes.

Luego, apenas pudo, dio de baja todas sus tarjetas bancarias para evitar que fueran utilizadas y también bloqueó el teléfono celular, asegurando que por la ubicación del dispositivo, sabe que se encontraba cerca de la Comisaría Primera, donde radicó la denuncia

Finalmente advirtió sobre la falta de iluminación en el sector donde ocurrió el ataque, precisando que “esa calle está carente de luz” y además reparó en la necesidad de mejorar la seguridad pública.

Fuente y foto: InfoCaleta