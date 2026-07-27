No circulan colectivos en calles que se convirtieron en lodazales

La presidenta de Urbano Sociedad del Estado, Paula González, explicó este lunes que la empresa mantiene un monitoreo permanente de las condiciones de circulación y confirmó interrupciones preventivas en algunos sectores para evitar mayores inconvenientes.

En declaraciones formuladas a Radio Vanguardia, la funcionaria caletense dijo que para toda esta semana el escenario seguirá siendo muy complicado, teniendo en cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica más lluvias. Precisó que varias calles de los barrios Hípico (foto) y ARA San Juan quedaron intransitables para la circulación del transporte público.

Según explicó, las características del suelo gredoso genera dos problemas: la formación de lagunas y la pérdida de adherencia de los colectivos debido al barro.

"El tipo de terreno que tienen es realmente muy gredoso y dificulta o impide prácticamente la tracción de los colectivos", detalló, añadiendo que de manera particular la peor situación se da en el ARA San Juan, debido a numerosas calles en pendiente. Al respecto, recordó que si bien desde la semana pasada se viene trabajando en conjunto con la municipalidad para mejorar algunos sectores mediante el aporte de materiales y tareas de mantenimiento, las nuevas lluvias volvieron a complicar la transitabilidad.

En lo referente al barrio Hípico, indicó que “intentamos sostener al máximo el servicio porque sabemos que en estos días de lluvia a veces el colectivo es la única forma que tienen los vecinos de ingresar y salir del barrio, pero ya se nos encajaron dos unidades”. Por todo esto, la empresa dispuso la interrupción del servicio a los citados barrios, aunque los colectivos llegan hasta las inmediaciones de los mismos.

Asimismo, González hizo saber que también se estaba complicando la circulación por otros barrios periféricos como los denominados Bicentenario, Bontempo y Esperanza, que reciben el agua de lluvia que proviene de cerros cercanos y erosiona las calles de tierra.

Finalmente, la vocera indicó que si la situación empeora Urbano evaluará utilizar alternativas de circulación por sectores pavimentados para sostener la conectividad.