Firman convenio para extender redes de gas

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, firmó esta semana un convenio con al presidente de la empresa provincial Distrigas, Juan Carlos Berasaluce, para ejecutar obras de extensión de redes de gas.

La inversión comprometida supera los 193 millones de pesos y se estima que demandarán la extensión de2.200 metros de cañerías.

De acuerdo a lo informado por el jefe comunal en sus redes sociales, se trata de cuatro obras que beneficiarán a familias del barrio 3 de Febrero, al Parque Centenario y al Centro de Jubilados de Petroleros, además de brindar una respuesta a otras instituciones que desde hace tiempo esperan acceder a este servicio esencial.

Carrizo destacó que estas obras son el resultado del trabajo conjunto entre el municipio y la empresa provincial, y aseguró que el objetivo es continuar ampliando el acceso a los servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.