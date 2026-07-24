Firman convenio para extender redes de gas

La inversión comprometida supera los 193 millones de pesos y se estima que demandarán la extensión de2.200 metros de cañerías.
De acuerdo a lo informado por el jefe comunal en sus redes sociales, se trata de cuatro obras que beneficiarán a familias del barrio 3 de Febrero, al Parque Centenario y al Centro de Jubilados de Petroleros, además de brindar una respuesta a otras instituciones que desde hace tiempo esperan acceder a este servicio esencial.
Carrizo destacó que estas obras son el resultado del trabajo conjunto entre el municipio y la empresa provincial, y aseguró que el objetivo es continuar ampliando el acceso a los servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.