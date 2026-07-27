Reparan calles del barrio Hípico en prevención de nuevas lluvias

La municipalidad de Caleta Olivia llevó a cabo el fin de semana un operativo de reparación de calles del barrio Hípico a fin de prevenir las consecuencias de nuevas lluvias durante la temporada invernal.

El intendente Pablo Carrizo, acompañado por integrantes del gabinete municipal, supervisó las tareas de perfilado, nivelación y caneleteado que buscan optimizar el escurrimiento del agua y mejorar la transitabilidad.

El secretario de Obras y Servicios, José Camacho, explicó que estas acciones forman parte de un trabajo planificado para anticiparse a las condiciones climáticas y reducir el impacto que las precipitaciones pueden generar en los distintos barrios de la ciudad.

“El objetivo es mejorar la circulación y realizar el caneleteado necesario para favorecer el escurrimiento del agua y evitar complicaciones durante los días de lluvia” indico el funcionario, añadiendo que en estas tareas se ocupó personal y maquinaria municipal, priorizando aquellos sectores que requieren una intervención inmediata.

Preciso además que desde hace varios días “venimos trabajando de manera coordinada en distintos puntos de la ciudad para llegar antes de que se presenten nueas precipitaciones. La prevención es fundamental para minimizar inconvenientes y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por estos sectores”.

En ese sentido, Camacho valoró el acompañamiento de Pablo Carrizo y de las distintas áreas que participaron del operativo.

Finalmente indicó que este tipo de intervenciones continuarán desarrollándose en otros barrios de Caleta Olivia como parte del plan de mantenimiento preventivo que lleva adelante el municipio durante la temporada invernal.