Desagotan zonas inundadas por la lluvia en Caleta Olivia

Hasta avanzada la tarde de este lunes, la municipalidad de Caleta Olivia y la Dirección Civil continuaban ejecutando un plan de contingencia por las intensas y persistentes lluvias que anegaron diferentes sectores urbanos

Personal operativo, maquinas viales y camiones cisternas con equipos de succión trabajaron de forma ininterrumpida en los sectores más afectados para garantizar el tránsito vehicular y resguardar el ingreso a los domicilios particulares e instituciones.

El operativo igualmente abarcó la limpieza de los diversos desagües y se mantiene la atención constante frente a los llamados de emergencia (línea de contacto de Protección Civil N° 103) de los vecinos de la localidad.

En este sentido, Ángel Paladeo, subdirector de Protección Civil, sugirió ciertas medidas de prevención en los hogares, precisando que es necesario que los vecinos mantengan limpias las canaletas o desagües que se encuentran en los techos “y si poseen piletas, deben tratar de mantenerlas sin agua debido a las inundaciones que se pueden ocasionar en los patios”.

“Igualmente –añadió- si existen filtraciones en los techos, pueden llamarnos para que podamos resolver en lo inmediato la problemática y, si se trata de una situación más grave, interactuamos con la Secretaria de Desarrollo Social para que tomen las medidas pertinentes”.