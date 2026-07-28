El municipio optimizó el drenaje de pluviales

El lunes se incorporaron dos bombas de alta capacidad en el sistema del pluvial del barrio 26 de Junio de Caleta Olivia para optimizar el escurrimiento de aguas de lluvia hacia la costa marina.

El operativo fue llevado a cabo principalmente por la Municipalidad, que aportó personal y equipamiento, contándose con la colaboración de la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado y la Dirección de Protección Civil, a fin de dar respuesta a la emergencia climática que en esa misma jornada se presentó con intensas lluvias, motivando que se anegaran numerosas calles pavimentadas del área central.

El informe del gobierno provincial señala que se colocaron dos bombas Flygt propulsoras y sumergibles de alta capacidad, especialmente diseñadas para el transporte de grandes volúmenes de agua.

Añade además que la puesta en marcha de este equipamiento permitirá optimizar el drenaje del sector, favoreciendo un escurrimiento más eficiente y fortaleciendo la capacidad operativa ante las intensas lluvias.

No obstante, pudo saberse que se trata de bombas que fueron reparadas por el municipio dado que con el transcurrir del tiempo se deterioraron porque los pluviales subterráneos también son utilizados para evacuar efluentes clocales.

Ello debido a que de las 11 estaciones elevadoras de aguas negras que son responsabilidad de SPSE, solo 6 están funcionando de manera precaria por falta de mantenimiento, lo cual motiva que se sature el sistema de pluviales y se sobrecargue la operatividad de las bombas de impulsión.