Frío extremo: este miércoles la sensación térmica fue de -10º

La ola polar que sigue avanzando por la región patagónica hace que la temporada invernal 2026 sea una de las más rigurosas de los últimos años, registrándose temperaturas extremas.

En Caleta Olivia, a las 7:45 de este miércoles se acusaron -3º bajo cero y una sensación térmica de -10º a pesar que no hubo viento intenso.

La mañana se presentó soleada, pero la máxima apenas fue de 2º por encima del punto de congelación entre las 13:00 y las 14:00, aunque a partir de la media tarde el SMN pronosticaba que la temperatura volvería a caer a pique.

Por tercer día consecutivo no se dictaron clases en las escuelas, medida que dispuso el Consejo Provincial de Educación como medida preventiva, sobre todo en localidades afectadas por precipitaciones níveas.

En la ciudad de El Gorosito el fenómeno climático vino presentándose alternativamente con lluvias y las bajas temperaturas motivaron que se congele el barro en barrios periféricos y se forme escarcha en numerosas calles asfaltadas.

Pero este último congelamiento no se debe a las lluvias sino a la gran cantidad de pérdidas en cañerías de agua potable y saturación de conductos de efluentes cloacales porque la empresa provincial Servicios Público no repara desde hace muchos meses las plantas elevadoras ubicadas en diferentes barrios.

Consecuentemente, el tránsito de vehículos volvió a tornarse dificultoso y en zonas de pendientes hubo numerosos derrapes.

En tanto, la circulación de peatones disminuyó notablemente por el frío extremo y quienes necesariamente debieron desplazarse por las calles lo hicieron convenientemente abrigados.