Volcó automóvil en trayecto escarchado de La Lobería

El accidente vial se registró poco antes del amanecer de este miércoles en el Km. 1.875 de la Ruta Nacional 3.

El siniestro vial fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Corsa que circulaba en dirección a Caleta Olivia y su conductor y único ocupante manifestó al personal de la División Policía Caminera que perdió el control debido a la escarcha que cubría la cinta asfáltica.

Ello provocó el vuelco del rodado que se desplazó hacia la banquina que da hacia el sector continental, quedando apoyado sobre su lateral izquierdo. No se dio a conocer su identidad, aunque se informó que el mismo manifestó que no requería asistencia de facultativos medidos ya que no sufrió lesiones.