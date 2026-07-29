Concejal pidió a la Cámara de Comercio dejar de quejarse

La Cámara de Comercio de Caleta Olivia que dirige Miriam Giorgia declaró la emergencia económica ante la caída sostenida del consumo, cuestionando además la falta de controles en las ventas informales, por lo cual exige a los gobiernos provincial y municipal reducción de cargas impositivas y menos burocracia.

Al respecto, la concejal Iris Casas sostuvo que comprende la preocupación que vive el sector, pero consideró que la realidad actual exige ir más allá de los reclamos y empezar a debatir propuestas concretas.

“Todos sabemos que el comercio está pasando un momento muy difícil. Nadie desconoce esa realidad. Pero también es cierto que muchos de los problemas que hoy enfrentan no dependen de una decisión del Municipio, sino de cambios que se están dando en todo el país y en el mundo, como el crecimiento de las ventas por internet y las nuevas formas de comprar”, señaló.

Casas recordó además que cuando la Cámara comenzó a plantear la crisis que estaba atravesando, el Concejo Deliberante acompañó las medidas impulsadas por el Ejecutivo Municipal para aliviar la situación, entre ellas beneficios vinculados a tasas municipales.

La edil también lamentó que la Cámara de Comercio haya suspendido en dos oportunidades las reuniones que había solicitado mantener con el Concejo Deliberante para analizar esta problemática. “El diálogo siempre va a ser el mejor camino, pero para dialogar hace falta sentarse en la mesa”, reprochó.

Respecto del planteo sobre la economía social, sostuvo que no comparte que el eje del debate pase por enfrentar al comercio formal con quienes hoy intentan ganarse la vida desde la informalidad.

En ese sentido, dijo que “no creo que un emprendedor que vende para llevar un plato de comida a su casa sea el responsable de la crisis del comercio. El verdadero desafío es otro: adaptarnos a una realidad que cambió”.

Finalmente, Casas propuso que Caleta Olivia empiece a mirar el “enorme potencial” que tiene como centro comercial de la zona norte de Santa Cruz. “Tenemos comercios con experiencia, con stock y con conocimiento, pero también es sabido que hoy las redes sociales permiten venderle a vecinos de Perito Moreno, Lago Posadas, Los Antiguos o de cualquier localidad en donde muchas veces debe recorrer cientos de kilómetros para conseguir un repuesto o un producto. Ahí hay una oportunidad enorme que todavía no estamos aprovechando”.

En consecuencia, afirmó que “la queja por sí sola no genera empleo ni vende un solo producto. Creo que es momento de cambiar la mirada, innovar y trabajar juntos para que nuestros comerciantes puedan crecer”.

Fuente: Prensa Iris Casas