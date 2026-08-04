Falla en línea de alta tensión provocó generalizado apagón

El corte general de energía que en la tarde noche del lunes provocó un apagón general en Caleta Olivia y Cañadón Seco, fue causado por una falla en la línea de 66 kilovatios que proviene de Pico Truncado.

Se extendió por algo más de una hora y en numerosos locales comerciales, estaciones de servicio y edificios públicos, como el caso del Hospital Zonal, se pusieron en marcha equipos electrógenos de diferentes potencias, algunos de los cuales se activan de manera automática en este tipo de emergencias.

Las explicaciones de la interrupción del suministro eléctrico que afecto a ambas localidades fueron dadas a conocer por la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad de Estado (SPSE).

A través de un comunicado de prensa precisó que el mismo se inició a las 18.30 y finalizó a las 19.40 por una “falla bifásica a tierra en las fases S y T de la línea de 66 Kv. En el tramo Pico Truncado – Caleta Olivia”.

“Inmediatamente personal de SPSE inició el recorrido e inspección de la línea para localidad el origen del inconveniente y tras realizar las maniobras operativas correspondientes, a las 19:40 se logró reponer la línea de alta tensión, restableciéndose el servicio” añade el informe.

Finalmente la empresa hizo saber que en transcurso de la mañana de este martes se iba a efectuar un nuevo recorrido e inspección detallada de la citada línea para verificar en su totalidad las instalaciones y tener más precisiones de la falla.