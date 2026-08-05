Pese a que el gobierno de Milei dio marcha atrás con su intención de vender tierra argentina a extranjeros.

Hubo debate en la UNPA y la marcha no se suspende

El tema que ocupa la agenda política desde hace días quedó de manifiesto en la charla debate que se realizó en la tarde de este miércoles en una de las aulas de la Unidad Académica local de la Universidad Nacional de las Patagonia Austral (UNPA), donde disertaron el profesor e investigador Andrés Pérez; la presidenta del Centro de Estudiantes, Daniela Gutiérrez; y el exintegrante de las ONG SOS Agua, Hugo Suárez (foto).

En sus exposiciones, acompañadas con gráficos y descripciones de las tierras que ya están extranjerizadas en distintas provincias, señalaron que a pesar de que el promedio no supera el 15 %, las mismas corresponden a zonas estratégicas de recursos naturales.

Y aunque en el proyecto de ley se haya eliminado el tratamiento del capítulo que elevaba este tope al 25 %, igualmente se desconfía del accionar de La Libertad Avanza (LLA) y su principal referente, el presidente Javier Milei.

En ese mismo contexto, referentes del Partido Obrero continuaron repartiendo folletos en la vía pública, resaltando su rechazo a la totalidad del proyecto que, a pesar de las modificaciones, se tratará este jueves en la Cámara de Senadores.

El partido de izquierda señala entre otras cosas que, de una u otra manera, el gobierno de Milei promueve desalojos y este proyecto se suma a la batería de reformas que tiene como objetivo “la entrega absoluta del territorio nacional”.