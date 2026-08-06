Mejora el clima y aceleran la reparación de calles

La Municipalidad de Caleta Olivia avanza con un amplio operativo de reparación y enripiado de calles de tierra en diferentes barrios de la ciudad utilizando maquinaria vial pesada y camiones.

Los trabajos se realizan de la manera acelerada aprovechándose el mejoramiento de las condiciones climáticas, luego de intensos temporales de lluvia que provocaron anegamientos y dificultaron la transitabilidad, motivando que incluso tuvieran que restringirse la circulación de colectivos.

De esta manera se procura optimizar la circulación vehicular y brindar respuestas a las necesidades de los vecinos, especialmente en aquellos sectores que presentan un mayor desgaste producto de las condiciones climáticas y el uso diario.

Las intervenciones incluyen el perfilado y nivelación de calzadas, aporte y distribución de material, además de otras acciones destinadas a recuperar el estado de las arterias más afectadas.

Desde el Municipio se destacó que estas tareas forman parte de un plan permanente de mantenimiento urbano que se desarrolla de manera programada en distintos puntos de la ciudad, priorizando los sectores que requieren una intervención inmediata.

Fuente: Prensa Municipal