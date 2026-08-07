Aparicio acompaña reclamo de trabajadores de la pesca

El concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio presentó en Río Gallegos un pedido de informe ante la Secretaría de Pesca y Acuicultura para exigir precisiones sobre la implementación de la denominada Cuota Social Provincial para la pesca de merluza.

La iniciativa da continuidad al acompañamiento expresado al petitorio ingresado el jueves al Concejo Deliberante por trabajadores de la estiba, operarios de plantas pesqueras, cooperativas y representantes de las empresas del sector, quienes manifestaron su preocupación por la falta de información, la ausencia de reglas claras y el riesgo que las medidas podrían generar sobre la actividad pesquera y cientos de puestos de trabajo (foto).

La solicitud requiere conocer cuáles serán los criterios para distribuir la Cuota Social, qué estudios técnicos respaldan las decisiones, si existieron instancias de diálogo con los actores involucrados y cuáles son las previsiones sobre el impacto económico, productivo y laboral que podrían generar las medidas proyectadas.

“Cuando está en riesgo el trabajo de cientos de familias, no hay lugar para el silencio. Nuestro acompañamiento al sector pesquero es absoluto. No se puede avanzar con una cuotificación sin transparencia, sin reglas claras y sin escuchar a quienes sostienen esta actividad desde hace décadas”, expresó el edil.

Asimismo, sostuvo que “no se puede gobernar de espaldas a las y los trabajadores ni jugar con el sustento de nuestro pueblo. Vamos a seguir defendiendo cada puesto de trabajo y enfrentando cualquier decisión que perjudique a las y los caletenses”.

Fuente: Prensa concejal Aparicio