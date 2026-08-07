Más de 900 mil trabajadores y trabajadoras de comedores comunitarios y de la economía popular de todo el país dejaron de percibir el aporte mensual de 78 mil pesos del Programa Volver al Trabajo.

Ni en el Día de San Cayetano se restituyó el plan Volver al Trabajo

La eliminación de este beneficio que otorgaba Nación entró en vigencia a partir del presente mes de agosto luego que una Cámara Federal de Buenos Aires resolviera a favor del recurso presentado el gobierno de Javier Milei.

A pesar de esa sentencia, quienes lo venían percibiendo tenían una mínima esperanza de que este viernes, en ocasión de celebrarse el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, la dirigencia de La Libertad Avanza tendría un gesto humanitario y acreditaría los fondos, pero nada de ello ocurrió, conforme a su política de ajuste y recesión.

Por ello, decenas las agrupaciones sociales llevaron adelante una jornada de protesta nacional que, en el caso de Caleta Olivia, fue realizada por el Polo Obrero y consistió en una panfletada en el acceso norte a la ciudad, sobre la Ruta 3, entre las 9.30 y las 12:00 bajo adversas condiciones climáticas.

En esta ciudad, son algo más de dos mil las personas de escasos recursos que venían percibiendo ese aporte desde hace varios años, cuyo valor se fue diluyendo con proceso inflacionario, pero al menos les posibilitaba comprar algunos alimentos y pagar algún servicio hogareño.

En ese marco se distribuyeron panfletos elaborados por el denominado Frente Piquetero de todo el país, donde se señala que la medida afecta a cocineras y cocineros de comedores y merenderos, recicladores urbanos, trabajadores de limpieza en cientos de municipios, trabajadores de espacios públicos, trabajadoras de cuidado comunitario y trabajadores de la economía popular que sostienen tareas esenciales para sus comunidades.

“Además –se añade- la eliminación del Programa Volver al Trabajo profundiza las economías regionales y acelera la caída del consumo”.