Inauguraron pavimento en calle Terraz que conecta con Ruta 12

La obra, impulsada por la gestión del intendente Pablo Carrizo y ejecutada con recursos, administración y mano de obra municipal, permitió generar una nueva conexión vial con el ingreso a la Ruta 12.

La intervención comprendió un total de 6.100 metros cuadrados, 870 metros lineales y demandó aproximadamente 1.200 metros cúbicos de material, con una inversión estimada de 240 millones de pesos.

Este emprendimiento forma parte de un esquema de conectividad que vincula distintos sectores de Caleta Olivia y contempla la circulación desde la rotonda, pasando por Primera Junta, San José Obrero, Triunvirato, Congreso y calle Juana Terraz, hasta alcanzar el ingreso a la Ruta 12. Además, permitirá mejorar la conexión con el barrio 25 de Mayo.

La inauguración se realizó al promediar la tarde del sábado en la zona del barrio Nuevos Pobladores y el jefe comunal agradeció el acompañamiento de numerosos vecinos que se hicieron presentes

Al mismo tiempo destacó el trabajo en conjunto de personal y directivos de distintas secretarías de la comuna, añadiendo que “esta obra fue muy solicitada por los vecinos y para nosotros es importante seguir cumpliendo con la palabra”.

Por su parte, el presidente de la Unión Vecinal de Nuevos Pobladores, Daniel Barros, valoró la concreción de la obra y destacó el diálogo mantenido con el intendente para avanzar en el proyecto.

“Llegó el día. La verdad que quedó muy buena la obra. Solamente fue mandarle un proyecto y ellos también ya tenían algo armado, que era la idea que nosotros pretendíamos, y la verdad que nos escuchó”, expresó.

A su vez, uno de los trabajadores municipales que participó directamente de la ejecución, Juan Carlos Musta, destacó el esfuerzo realizado durante los meses de trabajo.

“Era esperado por todos los vecinos, se pudo terminar y hoy los vecinos ya pueden disfrutar del acceso a Nuevos Pobladores”, manifestó.