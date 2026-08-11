La Municipalidad de Caleta Olivia anunció distintas actividades por el mes de las infancias con el fin de que niños y niñas muestren sus capacidades artísticas, de socialización, recreación y contención.

Supervisión de Turismo lanza un concurso por mes de las infancias

En tal sentido, desde la Secretaría de Gobierno y a través de la Supervisión de Turismo los invita a participar de una propuesta artística para compartir su mirada sobre la ciudad.

En cuanto a las modalidades, tendrán una primera opción, dibujando su lugar favorito de la localidad y una segunda en la que podrán dibujar a su animal favorito de la fauna autóctona.

Las creaciones serán recibidas en la oficina céntrica de Turismo de 8 a 20 horas.

Sobre dicha actividad, Valeria Negro, supervisora de Turismo, indicó que los adolescentes también podrán participar y mencionó que los dibujos serán publicados en redes sociales.

“Esta propuesta invita a los pequeños a que conozcan nuestra localidad por medio del dibujo libre de un sitio histórico o algo que ellos recuerden de algún festejo o paseo en familia. La idea es poner en valor los recursos que poseemos y también agasajarlos en su mes con algún premio”, preciso.

Pautas del concurso: 1) La actividad está dirigida a niños, niñas y adolescentes; 2) El dibujo debe ser realizado por el o la participante; 3) Se permite una participación por niño/a. 4) Al enviar el material, se autoriza su publicación en las redes sociales del Municipio

Fuente: Prensa Municipal

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