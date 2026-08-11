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Supervisión de Turismo lanza un concurso por mes de las infancias

La Municipalidad de Caleta Olivia anunció distintas actividades por el mes de las infancias con el fin de que niños y niñas muestren sus capacidades artísticas, de socialización, recreación y contención.

En tal sentido, desde la Secretaría de Gobierno y a través de la Supervisión de Turismo los invita a participar de una propuesta artística para compartir su mirada sobre la ciudad.

En cuanto a las modalidades, tendrán una primera opción, dibujando su lugar favorito de la localidad y una segunda en la que podrán dibujar a su animal favorito de la fauna autóctona.

Las creaciones serán recibidas en la oficina céntrica de Turismo de 8 a 20 horas.

Sobre dicha actividad, Valeria Negro, supervisora de Turismo, indicó que los adolescentes también podrán participar y mencionó que los dibujos serán publicados en redes sociales.

“Esta propuesta invita a los pequeños a que conozcan nuestra localidad por medio del dibujo libre de un sitio histórico o algo que ellos recuerden de algún festejo o paseo en familia. La idea es poner en valor los recursos que poseemos y también agasajarlos en su mes con algún premio”, preciso.

Pautas del concurso: 1) La actividad está dirigida a niños, niñas y adolescentes; 2) El dibujo debe ser realizado por el o la participante; 3) Se permite una participación por niño/a. 4) Al enviar el material, se autoriza su publicación en las redes sociales del Municipio

Fuente: Prensa Municipal

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