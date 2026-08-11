Laura Carboni va por la conducción de la CTA-A

Este martes arribó a Caleta Olivia la docente Laura Carboni, quien encabeza una de dos listas de candidatos a la conducción nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina - Autónoma.

Las elecciones, con un padrón que supera el millón trescientos mil afiliados y afiliadas, se realizarán el jueves de agosto junto con las provinciales y locales.

Carboni, profesora en filosofía y actual secretaria general del gremio docente de la Universidad de Buenos Aires, le disputará el liderazgo de la conducción central al dirigente que postula para otros cuatro años de mandato, Hugo “Cachorro” Godoy.

La referente de la Lista Nº 6 Multicolor basa su propuesta en la consigna “por una CTA antiburocrática e Independiente”, lo que refiere una fuerte crítica hacia la conducción de Godoy, atribuyéndole displicencia, conformismo y falta de acción combativa contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Carboni estuvo el lunes en Rio Gallegos donde dialogó con numerosos afiliados de diferentes gremios que conforman la CTA-A y en Caleta Olivia recorrió algunas escuelas y el Hospital Zonal.

Lo hizo en compañía del candidato local, Nicolás Gutiérrez y el candidato a secretario adjunto a nivel provincial, Omar Latini, en tanto que en Río Gallegos tuvo como anfitriona a quien se postula como secretaria provincial, Gabriela Ance.

En dialogo informal con El Patagónico, para fundamentar su postura, la dirigente dijo que en numerosos conflictos laborales, fueron los trabajadores de cada sector que lucharon de manera aislada, mientras la dirigencia nacional actual solo mostró un tibio respaldo y que probablemente actuará de la misma manera con los casi 400 investigadores postdoctorales del CONICET a los que no se les renovarán las becas que vencieron el 31 de julio.

Además, citó que gran parte de los trabajadores dejaron de creer en la dirigencia saliente, por lo cual es necesario recomponer filas con una mayor participación de las bases para hacer frente a la inusitada escalada de despidos, pérdida del poder salarial, desfinanciamiento de universidades públicas, obras sociales y cajas previsionales.