Descartan caso sospechoso de enfermedad contagiosa

La Dirección del Hospital Zonal de Caleta Olivia informó este miércoles que se ha descartado oficialmente el caso sospechoso de Enfermedad Febril Exantemática que se encontraba bajo vigilancia para Sarampión y Rubéola.

A través de un comunicado oficial, hizo saber para conocimiento y tranquilidad de toda la comunidad que “el resultado negativo fue confirmado por los análisis de laboratorio emitidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI - ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán") , la institución nacional de referencia”.

Consecuentemente, añade, “el equipo de salud dio por finalizadas las acciones preventivas de bloqueo y la vigilancia epidemiológica que se habían activado oportunamente ante la sospecha”.

Asimismo, las autoridades sanitarias instaron a la población a completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación.

Se hizo especial énfasis en la aplicación de la vacuna Triple Viral tanto en niños como en adultos, calificando el mantenimiento del calendario al día como "la herramienta más efectiva para la protección colectiva y el cuidado de la salud comunitaria".

Por otra parte, es oportuno señalar que las enfermedades exantemáticas son un grupo de infecciones sistémicas, muy comunes en la infancia.

Se caracterizan por la aparición generalizada y repentina de una erupción o manchas en la piel (exantema) acompañadas de fiebre y malestar. Las más conocidas son el Sarampión, la Varicela, la Rubéola y la Escarlatina.