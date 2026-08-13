Paciente oncológica reclama por medicación adecuada a OSECAC

A una empleada de comercio de Caleta Olivia, le diagnosticaron cáncer de pecho en el mes de marzo y no puede lograr que su obra social, OSECAC, le otorgue los fármacos prescriptos por una profesional médica.

Se trata de Vanesa Perea, de 36 años (en la foto con barbijo), cuyo caso cobró este jueves notoriedad pública cuando realizó una protesta frente a las sede local de esa entidad de salud, acompañada por familiares, amistades y otras empleadas de comercio, quienes mostraron pancartas con leyendas de apoyo solidario.

A esta situación se llegó luego de una serie de reclamos, asistencia en el CABIN de Comodoro Rivadavia donde ejerce su médica tratante y colaboración de la fundación local VENEDICI que asiste a pacientes oncológicos y pudo facilitarle por el momento la droga adecuada para el proceso de quimioterapia.

Su hermana Daniela, comentó a El Patagónico que OSECAC le ofrece una droga que no es la adecuada y es de un costo muy inferior a la que requiere Vanesa, indicando además ya se presentó un recurso de amparo ante la justicia pero los tiempos de salud son prioritarios.

Por ello, en las pancartas podían leerse frases tales como “La quimio no es un privilegio, es un derecho”, “La vida de un paciente vale más que una demora administrativa” y “El cáncer no espera, la medicación tampoco”.

Daniela también hizo saber que en principio las dificultades estaban vinculadas con los estudios que debía realizarse Vanesa antes de comenzar el tratamiento oncológico, pero con el transcurrir de los meses las autorizaciones se demoraban e incluso en la faz administrativa no figuraba correctamente como paciente oncológica.

Correlativamente denunció que la obra social pretende autorizar una medicación diferente a la indicada por la oncóloga tratante en el CABIN de Comodoro Rivadavia, de apellido Luteratt

En ese sentido explicó a este y otros medios periodísticos que la profesional habría señalado que la medicación originalmente prescripta responde a estudios que muestran mayores probabilidades de efectividad para pacientes en determinadas condiciones.

Además, citó que surgió la posibilidad de que Vanesa tuviera que trasladarse hasta Buenos Aires para una auditoría médica pero la obra social no contempla que lo haga por vía área y solo le ofrece un servicio de colectivos pese a que su cuadro de salud es delicado debido a otras complicaciones motrices.