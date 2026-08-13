Municipalidad fortalece nexo con agrupaciones sociales

La Municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante el miércoles una jornada de encuentro y articulación con referentes de agrupaciones sociales, comedores y merenderos, encabezado por el intendente Pablo Carrizo.

La secretaria de Desarrollo Social, Priscila Jwanczyk, explicó que este tipo de mesas de trabajo se sostiene desde el inicio de la gestión y tiene como objetivo acompañar el importante trabajo que realizan las organizaciones en los distintos barrios.

En este sentido, destacó la decisión política del jefe comunal para fortalecer los recursos destinados a estos espacios para garantizar su continuidad.

“Entendemos el trabajo tan importante que se lleva adelante en cada una de las agrupaciones, los comedores y merenderos. La decisión política de nuestro Intendente es acompañar y apoyar con los recursos que tenemos disponibles desde la Municipalidad”, señaló Jwanczyk.

Durante el encuentro también se abordaron demandas vinculadas a intervenciones en los barrios, cuestiones edilicias y distintas situaciones particulares planteadas por los referentes.

La funcionaria remarcó que la comunicación permanente permite identificar las necesidades de los vecinos y trasladarlas a las áreas correspondientes para avanzar en soluciones concretas.

Por su parte, Javier Maldonado, referente de la Fundación Flota Amarilla, valoró positivamente el encuentro y destacó la posibilidad de reunir a distintos referentes sociales de la ciudad bajo un mismo objetivo.

“Todos tenemos el mismo objetivo, que es ayudar a la comunidad, ayudar al prójimo que la está pasando tan mal. Es lindo articular y estar todos trabajando juntos, porque la gente necesita todo unido”, expresó.

Otro de los ejes de la jornada fue el Plan Invernal, donde los referentes pudieron conocer los recursos disponibles para la asistencia a vecinos durante la temporada de bajas temperaturas, entre ellos colchones, calefactores, caloventores, tanques y garrafas.