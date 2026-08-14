El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno nacional estudia nuevas alternativas de inversión para los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, entre ellas la posibilidad de realizar plazos fijos de largo plazo.

Caputo puso la mira en los fondos de ANSES: qué planea hacer el Gobierno

La iniciativa forma parte de las opciones que analiza el equipo económico para modificar el perfil de las inversiones del fondo, cuyo objetivo es preservar y administrar activos destinados a respaldar el sistema previsional.

Según explicó Caputo, el Ejecutivo considera que las características del FGS permiten evaluar instrumentos financieros con horizontes más extensos.

“Dado que el fondo del FGS tiene un objetivo de largo plazo, el FGS podría hacer entonces plazos fijos de largo plazo. Esa es una de las alternativas que estamos explorando”, señaló el ministro.

Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad

El FGS está bajo la órbita de ANSES y cuenta con una cartera integrada por distintos tipos de activos e inversiones. Su función es contribuir a la sustentabilidad financiera del sistema previsional y actuar como respaldo ante eventuales desequilibrios.

La posibilidad mencionada por Caputo implicaría que parte de esos recursos pueda ser colocada en depósitos bancarios a plazos más extensos que los tradicionales, aunque por el momento se trata de una alternativa bajo análisis y no de una medida ya implementada.

El Gobierno de Javier Milei considera que el horizonte de largo plazo del FGS resulta compatible con este tipo de inversiones. Ahora resta conocer si la propuesta avanzará, bajo qué condiciones se instrumentaría y qué proporción de los activos del fondo podría alcanzar.