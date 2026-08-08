Mercado Libre recibió 68 mil millones en subsidios del Estado en seis meses

Se ahorró de pagar 43.5 mil millones de impuesto a las ganancias y otros 19,5 mil millones de pesos en contribuciones sociales.

Mercado Libre recibió 42 millones de dólares en beneficios del Estado. La empresa de Marcos Galperin se ahorró de pagar 29 millones de Impuesto a las Ganancias y otros 13 millones de dólares de contribuciones sociales en los primeros seis meses del año. Equivale a 68 mil millones de pesos.

La presentación del balance de Mercado Libre ante la SEC hizo que sus acciones se desplomaran más de 7%, aunque repuntaron y terminaron con una caída cercana el 5% un día más tarde.

La compañía marcó un récord de facturación superior a los 10 mil millones de dólares de ingresos netos, pero su margen de ganancias fue menor al esperado.

En el balance presentado ante la SEC, la empresa explicó que en la Argentina recibió beneficios fiscales por 42 millones de dólares, cerca de 63 mil millones de pesos en la primera mitad del año. Por la Ley de Economía del Conocimiento se ahorró 29 millones de dólares correspondientes al Impuesto a las Ganancias.

Los datos surgen a partir de un análisis realizado por Gustavo García Zanotti, investigador del CONICET.

La compañía fundada por Marcos Galperin fue noticia esta semana por las siderales tasas que cobra por prestar dinero a través de Mercado Pago, que alcanzan el 765% anual en algunos casos.

También hubo cuestionamientos por el acoso a sus deudores: Agustín, un usuario de la plataforma, denunció que Mercado Pago había llamado con insistencia a su ex jefa para reclamarle por la deuda contraída.

Cuando la acusación contra Mercado Libre se volvió viral, la compañía se contactó con el damnificado y le explicó que "los términos y condiciones les permiten leer los contactos de su teléfono pero que esa respuesta sido un ‘error' de mala interpretación del agente de soporte", según reveló Maximiliano Firtman.

Oficialmente, Mercado Libre argumentó que el teléfono de su ex jefa lo habían obtenido de un pedido realizado por Agustín años atrás y que nada tenía que ver con el préstamo.

Según se desprende del balance de Mercado Libre, el 64,3% de su facturación en la Argentina corresponde al negocio financiero, casi el doble de lo obtenido por e commerce. Una parte se explica por la caída del consumo y otra por la explosión de préstamos de instituciones no bancarias con condiciones de acceso más flexibles.

Casi una cuarta parte de los préstamos otorgados por Mercado Libre en Latinoamérica está en mora. Eso no impide un negocio fabuloso.

"Hay un modelo de tasa muy alta contra pérdida muy alta, donde un cuarto de la cartera está en atraso y el precio del crédito es lo que hace que el negocio cierre igual", sostiene el economista y consultor Emiliano Estrada.

"Este trimestre Mercado Libre vendió préstamos ya otorgados a terceros en dos países: en Argentina colocó US$ 66 M y ganó US$ 8 M, un 12,1%; en México, US$ 53 M con una ganancia de US$ 2 M, 3,8%. El comprador paga más cuanto más alta es la tasa del crédito que se lleva", agregó.