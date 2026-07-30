Milei anunció el proyecto para reformar la carta orgánica del BCRA

“El objetivo es preservar la moneda", sostuvo al presentar por cadena nacional la iniciativa que enviará al Congreso para limitar la emisión monetaria, reforzar la independencia del organismo y evitar que financie al Tesoro.

El presidente Javier Milei presentó este jueves, por cadena nacional, el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A través de un mensaje grabado, el mandatario explicó los principales cambios que el Gobierno busca introducir en la normativa que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, aseguró Milei al comienzo de su discurso. La iniciativa será enviada al Congreso y constituye una de las principales apuestas económicas del oficialismo para el segundo semestre. Entre sus objetivos aparecen limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, reforzar la independencia del organismo y concentrar su función en preservar el valor de la moneda.

Durante buena parte de su exposición, el presidente cuestionó el funcionamiento histórico del Banco Central y aseguró que el organismo “ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”.

Según afirmó, ese mecanismo adoptó distintas formas de “expropiación” a lo largo del tiempo y la propia creación de la entidad, en 1935, “arrancó con una estafa”: “La tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a más de 12 trillones. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935”, sostuvo.

CRITICAS A CRISTINA

El mandatario dedicó otro tramo del mensaje a cuestionar las políticas monetarias aplicadas durante los gobiernos kirchneristas y sostuvo que, a lo largo de una década, el Banco Central “les robó el 50% del salario a los argentinos”.

Luego se refirió a la creación del Fondo del Bicentenario en 2010 y apuntó directamente contra Cristina Fernández de Kirchner y la entonces presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont.

“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí. La expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, les robó u$s10.000 millones a los argentinos”, afirmó.

Asimismo, Milei vinculó ese episodio con la modificación de la Carta Orgánica impulsada dos años después. “A partir de esa estafa, y con el objetivo de eludir las consecuencias legales, en 2012 se modificó la Carta Orgánica del Banco Central, lo que impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de los argentinos”, completó.

El discurso fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con una duración aproximada de 20 minutos. Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

En la elaboración del proyecto también participaron el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y los equipos técnicos del Banco Central. Tras el anuncio, el Gobierno enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados para que comience su tratamiento legislativo.

Para la Casa Rosada, la reforma busca blindar el programa económico y evitar que futuras administraciones utilicen al Banco Central para financiar el gasto público mediante la emisión de pesos.

CARTA ORGÁNICA

La Carta Orgánica es la norma que establece cómo funciona el Banco Central de la República Argentina. Se trata de la Ley 24.144, sancionada en 1992, que define la misión del organismo, fija sus objetivos y determina sus facultades y límites.

Entre otros aspectos, regula las funciones del directorio, la administración de las reservas, la política monetaria y cambiaria, la supervisión del sistema financiero y los mecanismos de asistencia financiera al Estado.

En definitiva, constituye el marco legal que determina qué puede hacer el Banco Central y cómo debe relacionarse con el Poder Ejecutivo.

PRINCIPALES CAMBIOS

Uno de los ejes centrales del proyecto será la prohibición del financiamiento directo e indirecto del Estado por parte del Banco Central. La iniciativa buscará eliminar los mecanismos que permiten asistir al Tesoro y restringir la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Otro de los cambios será la eliminación de la multiplicidad de objetivos incorporada en 2012. Si el proyecto es aprobado, el BCRA volverá a tener como misión principal preservar el valor de la moneda.

La reforma también endurecerá los requisitos para remover al presidente y a los integrantes del directorio. El objetivo será brindarles mayor estabilidad frente a los cambios de gobierno y reforzar la autonomía institucional del organismo.

Además, el proyecto limitará la transferencia de utilidades contables al Tesoro. Las ganancias surgidas de la revalorización de activos pasarán a integrar una reserva técnica y no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes.

El Gobierno también buscará eliminar las letras intransferibles, el mecanismo mediante el cual el Tesoro obtuvo dólares de las reservas internacionales a cambio de títulos de deuda que no pueden negociarse en el mercado.

DESAFIO EN EL CONGRESO

Luego de la presentación de Milei, el Poder Ejecutivo enviará el proyecto a la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo será acelerar su tratamiento durante el segundo semestre, aunque para aprobarlo necesitará alcanzar acuerdos con bloques aliados y sectores de la oposición.

En los últimos días, el Presidente mantuvo reuniones con diputados y senadores de La Libertad Avanza para explicar los principales lineamientos de la iniciativa y ordenar la estrategia legislativa.

Para la Casa Rosada, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central constituye una de las modificaciones económicas más importantes de la gestión y un paso central para impedir que el gasto público vuelva a financiarse mediante emisión monetaria.