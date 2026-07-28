Verduras, limpieza y panadería encabezaron la caída del consumo en supermercados

El consumo en supermercados volvió a retroceder y acumuló su quinta baja interanual consecutiva en mayo. En junio, los mayores descensos se concentraron en desayuno y merienda, productos de limpieza y alimentos perecederos.

El consumo en supermercados continuó mostrando señales de debilidad durante mayo, con una caída interanual real del 0,7%, de acuerdo con la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trató de la quinta baja consecutiva en la comparación con el mismo mes del año anterior, aunque en la medición desestacionalizada las ventas crecieron 0,9% respecto de abril.

Las ventas nacionales alcanzaron los $2,50 billones, pero la mayor parte de los rubros registró retrocesos. Entre ellos se ubicaron Verdulería (-4,1%), Limpieza (-3,7%), Panadería (-3,6%), Indumentaria (-2,7%) y Alimentos preparados y Rotisería (-1,6%). En conjunto, las categorías en baja representaron el 73% de la facturación del mes, lo que condicionó el resultado general.

Solo tres segmentos lograron expandirse en términos reales durante mayo: Electrónicos, con un incremento del 17,6%; Carnes, con 10,9%; y la categoría Otros, con 10,5%. Sin embargo, estos rubros explicaron apenas el 27% de la facturación total.

Desde el sector supermercadista señalaron que el consumo continúa resentido y remarcaron que las marcas propias y las promociones ganaron protagonismo. También destacaron el crecimiento de los comercios de cercanía, impulsado por consumidores que realizan compras más pequeñas y frecuentes.

A nivel provincial, San Juan (-0,4%) y Formosa (-0,9%) registraron las caídas más moderadas. En el otro extremo quedaron La Rioja (-12,2%), Misiones (-14,3%) y Corrientes (-22,7%), las únicas jurisdicciones con retrocesos interanuales de dos dígitos en mayo.

Los datos de Scentia reflejaron que la tendencia se profundizó en junio. El consumo masivo cayó 2,7% interanual y 2,4% frente a mayo, con un acumulado anual de -2,9%. En las cadenas de supermercados, el retroceso fue del 2,6% interanual y del 0,9% respecto del mes previo, mientras que el acumulado del año alcanzó una baja de 4,6%.

Los tres rubros con mayores caídas en junio fueron desayuno y merienda (-7,7%), limpieza de ropa y hogar (-6,2%) y productos perecederos (-5,7%). También descendieron los artículos impulsivos (-5,3%), higiene y cosmética (-3,7%) y alimentación (-0,5%).

En contraste, las únicas canastas que mostraron crecimiento fueron las bebidas con alcohol, con una suba del 9,4%, y las bebidas sin alcohol, que avanzaron 3,5%. Paralelamente, el comercio electrónico mantuvo una fuerte expansión, con un incremento interanual del 41% y un crecimiento acumulado del 34,8% en lo que va del año.