El vocero presidencial admitió que el dólar podría llegar a $1.800 "en unos meses"

Adrian Ravier buscó llevar calma sobre la situación cambiaria, pero terminó reconociendo que podría haber una fuerte suba del tipo de cambio en poco tiempo.

El vocero presidencial, Adrian Ravier, intentó llevar calma en relación al frente cambiario, pero terminó admitiendo, en las últimas horas, que el dólar podría llegar a los 1.800 pesos "dentro de unos meses".

"Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de 1.500 a 6.000 pesos", dijo Ravier buscando despejar temores sobre esa posibilidad, y agregó que "si vamos al 2002, cuando el tipo de cambio pasó de 1 a 3 pesos, eso sería como pasar hoy de 1.500 a 4.500 pesos. Nadie ve ese escenario".

Sin embargo, el vocero del presidente Javier Milei, al ser entrevistado en el streaming ultraoficialista Carajo, admtió: "Ahora, que el tipo de cambio llegue 1.800 o 1.700 dentro de unos meses es una posibilidad".

Respecto al tipo de cambio actual, de 1.510 pesos al dólar oficial, un dólar a 1.800 supondría una suba de casi un 20% en poco tiempo. De hecho, con su predicción el vocero superó cualquier previsión de los economistas, ya que en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el Banco Central con los pronósticos de las principales consultoras y bancos, se estima que a fin de año el dólar estará recién a 1.673 pesos.

Al contrario, lo que prevé Ravier, de una divisa a 1.800 pesos, recién se espera, según el mismo REM, para junio de 2027, por lo que el vocero anticipó ahora que podría ocurrir "dentro de unos meses" algo que el mercado recién espera para dentro de un año.

El Destape