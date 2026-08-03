El petróleo se desploma casi 7% ante una nueva negociación

El Brent y el WTI registraron fuertes bajas este lunes después de que Washington frenara una nueva ofensiva y anunciara la reapertura del diálogo con Teherán. La posibilidad de una desescalada en Medio Oriente volvió a quitar presión sobre el mercado energético.

Los precios internacionales del petróleo comenzaron la semana con una fuerte caída de hasta casi el 7%, luego de conocerse nuevas señales de distensión entre Estados Unidos e Irán y el inicio de conversaciones para intentar reducir la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El Brent, referencia internacional y europea, retrocedía un 6,91% y cotizaba alrededor de los 83,89 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, perdía un 5,69% y se ubicaba cerca de los 79,85 dólares.

El movimiento representa un cambio importante respecto de las jornadas anteriores, cuando ambos indicadores habían regresado a valores cercanos a los 100 dólares por barril ante el recrudecimiento de las tensiones y el temor a nuevas interrupciones en el abastecimiento energético.

La nueva baja se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que este lunes comenzarán nuevas conversaciones con Irán y decidiera suspender una ofensiva militar que, según sus propias declaraciones, estaba preparada contra el país.

Ormuz vuelve a estar en el centro de las negociaciones

Uno de los puntos que mantiene en alerta al mercado internacional es la situación del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte mundial de petróleo.

Trump aseguró que existen avances para alcanzar un acuerdo que permita su reapertura, una posibilidad que contribuyó a descomprimir rápidamente las cotizaciones. Sin embargo, Washington mantiene como uno de sus principales objetivos alcanzar una salida respecto del programa nuclear iraní.

La suspensión de la ofensiva estadounidense también estuvo atravesada por las gestiones de países aliados. De acuerdo con la información difundida, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar impulsaron una desescalada, bajo la consideración de que todavía existe margen para alcanzar una solución diplomática.

Del temor por el abastecimiento a una fuerte baja

La reacción del mercado refleja nuevamente hasta qué punto la evolución del conflicto en Medio Oriente condiciona el precio internacional de la energía. La amenaza de una profundización de los ataques había disparado las cotizaciones por el temor a problemas de suministro, mientras que la sola expectativa de una negociación provocó ahora el movimiento inverso.

El escenario, sin embargo, continúa sujeto a la evolución de las conversaciones. Una eventual reducción sostenida de las tensiones podría seguir quitando presión sobre los precios, mientras que un fracaso de las negociaciones podría volver a generar volatilidad.

Por ahora, la apuesta por una salida diplomática hizo retroceder con fuerza al petróleo y llevó nuevamente al Brent y al WTI por debajo de la barrera de los 100 dólares.