La inflación volvió a superar el 2% y acumula 19,3% en siete meses

El IPC registró un aumento del 2,1% en julio, impulsado principalmente por los precios vinculados a las vacaciones de invierno. Recreación, alimentos y bebidas y restaurantes y hoteles estuvieron entre los rubros con mayores incrementos, mientras que la ropa cayó 1,3%.

La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1%, según el índice de precios al consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro representó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto de junio y llevó la variación acumulada durante los primeros siete meses del año al 19,3%. En la comparación interanual, el incremento llegó al 33,8%.

El comportamiento de julio estuvo marcado por factores estacionales asociados a las vacaciones de invierno. Recreación registró una suba del 5%, mientras que el conjunto de restaurantes y hoteles aumentó 2,8%. También incidieron las frutas y verduras, junto con otros alimentos.

La inflación núcleo avanzó del 1,6% al 1,8%, con presión de los alquileres y los servicios culturales. Ese movimiento estuvo parcialmente compensado por la baja de las expensas, luego del retiro del adicional del 20% que había sido incluido en junio.

Los precios estacionales fueron los que mostraron el mayor incremento, con un 4,5%, debido principalmente a la evolución de las verduras, los paquetes turísticos y los servicios de alojamiento. En tanto, los precios regulados pasaron del 2,3% al 2,1%, en un contexto de aumentos en transporte público, gastos de prepagas y electricidad.

Otro de los movimientos destacados se registró en alimentos y bebidas no alcohólicas, que pasaron de una variación del 1,3% en junio al 2% en julio. El aumento estuvo relacionado con las verduras, los productos lácteos, el pan y los cereales.

En el otro extremo, prendas de vestir fue el único rubro que registró una baja, con una caída del 1,3% vinculada a las liquidaciones de temporada.

Para el economista Pedro Martínez Gerber, de PxQ, el resultado de julio se encuentra dentro de la dinámica habitual del mes. “Si bien la inflación de julio suele dar arriba de la de junio por estacionalidad, en este caso la diferencia fue bastante baja entre un mes y otro, y la núcleo se mantiene en torno a 1,8%. No es un mal dato”, señaló en diálogo con Ámbito.

Rocío Bisang, economista de GMA Capital, también vinculó el comportamiento del índice con la estacionalidad de julio y señaló que las vacaciones de invierno suelen generar presión sobre los precios del turismo. Según explicó, ese efecto se reflejó principalmente en recreación, cultura, restaurantes y hoteles, mientras que frutas y verduras también contribuyeron al incremento general.