Gremio petrolero agasajará a la niñez en cuatro localidades

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) realizará este domingo una gran y múltiple celebración por el Día del Niño,

Las actividades se desarrollaran de manera simultáneas en Río Gallegos, Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia y están abiertas a toda la comunidad.

La propuesta busca generar una jornada especial para que niños, niñas y familias puedan compartir un día de encuentro, entretenimiento y alegría, con importantes sorteos, espectáculos y múltiples actividades recreativas.

En Caleta Olivia, el festejo tendrá lugar en el Estadio Municipal y el amplio espacio al aire libre fue visitado este jueves por dirigentes gremiales y colaboradores (foto) para coordinar el desarrollo del evento

Las puertas estarán abiertas desde el mediodía y las actividades se desarrollarán de 13:00 a 17:00, con una amplia propuesta de diversión y sorpresas para los más chicos.

Desde SIPGER que lidera Rafael Güenchenén, invitaron a todas las familias a participar y disfrutar de esta celebración que se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos de Santa Cruz, reafirmando el compromiso de la organización con la comunidad y las familias santacruceñas.