Capacitan a policías con canes adiestrados en tareas específicas

El gobernador Claudio Vidal y el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, realizaron la entrega de cuatro nuevos canes Pastor Belga Malinois, destinados a fortalecer las tareas de búsqueda, rescate e intervención.

Esta incorporación forma parte de un proceso fundamental: la capacitación permanente y el entrenamiento especializado del personal y sus canes.

En este marco, uno de los nuevos ejemplares, junto a su guía, participó del 2° Curso Avanzado de Búsqueda de Personas con Canes mediante Rastro Específico, dictado por la División Canes Trelew.

La capacitación combinó instancias teóricas y prácticas en técnicas de rastreo, búsqueda por olor específico, navegación, utilización de brújula y GPS, primeros auxilios y cuidados veterinarios, entre otras herramientas fundamentales para este tipo de intervenciones.

De esta importante instancia de formación también participaron efectivos de la División Canes, de las DDI Puerto Deseado, El Calafate, Pico Truncado y Caleta Olivia, como así también personal de Protección Civil Provincial, fortaleciendo conocimientos, intercambiando experiencias y adquiriendo nuevas herramientas para brindar una respuesta cada vez más profesional ante situaciones de emergencia y búsqueda de personas.

La participación de personal de distintas localidades reafirma la importancia del trabajo coordinado entre las diferentes unidades investigativas y operativas de la provincia, permitiendo unificar criterios, compartir experiencias y consolidar equipos preparados para intervenir allí donde sean requeridos.

Desde el Ministerio de Seguridad se felicitó a todos los cursantes y destacamos el compromiso de quienes continúan capacitándose y perfeccionándose. Invertir en formación, incorporar nuevas herramientas y fortalecer el trabajo en equipo es apostar por una Policía cada vez más preparada y por una Santa Cruz más segura.

Fuente: Ministerio de Seguridad