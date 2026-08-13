Cayó un prófugo de la justicia en el barrio 30 de Octubre

Un hombre de 40 años fue detenido este jueves por la tarde en el barrio 30 de Octubre, luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de captura y detención vigente.
El procedimiento se concretó alrededor de las 19:40, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Quinta realizaban tareas de patrullaje preventivo en las inmediaciones de la Plaza del barrio.
Durante el recorrido, los agentes identificaron a un hombre sobre quien tenían conocimiento de que pesaba un requerimiento judicial. Tras realizar la correspondiente identificación y verificar sus datos filiatorios en el sistema policial, se confirmó que registraba un pedido de captura y detención vigente, dispuesto por el juez penal Mariano Nicosia.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial ubicada en Lisandro de la Torre y Patricios, donde quedó alojado en calidad de detenido judicial a disposición de la Justicia.
El detenido fue identificado como Diego Fernando G., de 40 años.