"El viento no envejece": el relato que inmortalizó el título de Gimnasia

David Carlín cerró la transmisión de TyC Sports con un mensaje cargado de emoción tras la consagración de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. El relator vinculó el logro deportivo con la identidad patagónica y recordó la histórica frase pronunciada dos décadas atrás.

La consagración de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional dejó una imagen imborrable dentro de la cancha, pero también un relato que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas. Apenas sonó la chicharra final, David Carlín tomó el micrófono de TyC Sports y le puso palabras a una noche histórica.

“¡Señor! Gimnasia y Esgrima es campeón”, lanzó el relator mientras el festejo se desataba en el estadio. A su alrededor había “lágrimas, abrazos, emoción y llanto”, describió, en medio de una celebración que también se trasladaba a las afueras del recinto.

Embed #LigaNacional Me van a disculpar pero a @carlindavid hay que darle la Distinción Chenque. Este relato como el del 2005/06 quedará para la historia una vez más de la @LigaNacional / Gracias juntos Meschini y Gallego. pic.twitter.com/BXbUDWmCU5 — Fran Córdoba (@cdfcordoba) June 21, 2026

Lejos de centrarse únicamente en el resultado deportivo, Carlín eligió destacar el significado que el título tiene para la región. “Estamos en una tierra en la que todo es más difícil, todo es más complicado. Acá las cosas no se encuentran, las cosas no se consiguen. Acá las cosas se conquistan”.

En esa línea, definió al conjunto comodorense como “un equipo representante de la Patagonia” y remarcó que el plantel reunió a jugadores llegados “de distintos lugares del mundo y de la Argentina, todos en busca de lo mismo”.

Para el periodista, el campeonato fue la concreción de “un sueño bien patagónico”, construido “paso a paso” y alcanzado después de atravesar un camino exigente. “Trepando a una montaña altísima y difícil como es este gran equipo de Quimsa”, señaló al referirse a la final.

Sobre el cierre, Carlín apeló a una frase que quedó grabada en la memoria colectiva del deporte comodorense. “Después de 20 años, el viento no envejece”, dijo antes de recuperar aquellas palabras que acompañaron otra vuelta olímpica: “Sonríe el Chenque, ruge el viento, grita desde la Patagonia”.

Con el estadio rendido a la celebración, el relato concluyó con una definición que resumió el sentimiento de la noche: “Orgullosamente salió el nuevo campeón. Gimnasia y Esgrima, orgullosamente de Comodoro Rivadavia. Patagonia Argentina es el campeón”.