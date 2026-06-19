Recibe este sábado a Quimsa de Santiago del Estero por el sexto juego de las finales, que lidera el elenco comodorense 3-2. El partido arranca a las 21 y televisa TyC Sports 2.

Gimnasia va por la gloria de la Liga Nacional de Básquet

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia irá este sábado en busca del título en la Liga Nacional de Básquet. Será cuando reciba a Quimsa de Santiago del Estero por el sexto juego de la final, cuya serie lidera el equipo chubutense 3-2.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, que lucirá una vez más a full, dará comienzo a las 21, contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Fernando Sampietro y Julio Dinamarca, y televisará TyC Sports 2.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, viene de caer en los dos últimos juegos, y tras estar en ventaja 3-0, ahora la historia se puso 3-2.

En ese contexto, luego de caer en casa -en el cuarto juego- y en suplementario (74-77), Gimnasia volvió a perder el último miércoles en el estadio Ciudad y por un marcador mayor (88-60), por 28 puntos y siendo esa la diferencia más grande que se registró en la serie.

“La Fusión” se quedó con el quinto punto de la serie de principio a fin, en un partido donde se destacó la labor del pívot Jerome Meyinsse, que viniendo desde el banco, terminó siendo el goleador de su equipo con 18 puntos, incluidos 3-3 en triples, con 5 rebotes y 2 asistencias.

Los otros dos jugadores que aportaron para el éxito fueron Tyren Johnson (13 tantos) y Sammie Freeman (12 unidades, 7 rebotes, 4 recuperos, 2 pases gol y una tapa).

Mientras que Brandon Robinson, Matías Solanas y Diego Figueredo se combinaron con 9 puntos cada uno.

Por el lado de Gimnasia, sus mejores hombres resultaron el ecuatoriano Bryan Carabalí (11 tantos y 2 tapas), mientras que el chileno Sebastián Carrasco también hizo 11 unidades con 5 asistencias y tuvo 2 recuperos.

Mauro Cosolito con 8 y Carlos Rivero también con la misma cantidad, los siguieron en el goleo.

Este sábado vuelven a enfrentarse y será de nuevo en un Socios Fundadores que será una verdadera ‘caldera’. Gimnasia, que estará acompañado por todo su público, sabe que si gana, se terminará la serie y así logrará su segundo título de Liga Nacional, como el que conquistó en la temporada 2005/2006.

A Quimsa no le queda otra que ganar, para forzar todo a un séptimo y último juego previsto para el martes en el estadio Ciudad. Pero Gimnasia, sabe que contará con el apoyo y energía de toda su gente y por ello buscará hacer todo lo posible para que el título se quede en casa y así luego poder festejar.

Gimnasia seguramente salga con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Mientras que en el banco estarán Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Kenneth Horton y los juveniles Jesús Centeno y Natalio Santacroce.

La visita, mientras tanto, podría salir con la misma formación que lo hizo en los dos últimos juegos. Es decir que arrancará con Sebastián Orresta, Brandon Robinson, Leonardo Lema, Tyren Johnson y Sammie Freemann.

Como relevos, mientras tanto, estarán Diego Figueredo, Jerome Meyinsse, Matías Solanas, Diego Collom, Fausto Ruesga y Lucio Mantovani.