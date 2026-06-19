En medio de la polémica que derivó en la salida de Florencia Peña de Luzu TV por la difusión de información errónea sobre la salud de Jorge Messi, la actriz recibió un inesperado gesto de parte de la familia del capitán de la Selección Argentina.

La mamá de Messi a Flor Peña: le aceptó las disculpas y la invitó a un café

Según reveló la periodista Yanina Latorre, Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, se comunicó de manera privada con Peña para transmitirle un mensaje de comprensión y cerrar el episodio que generó fuerte repercusión mediática.

De acuerdo con la panelista, Celia le manifestó que aceptaba sus disculpas y que entendía que el error cometido no había sido realizado con mala intención.

Además, destacó que siente respeto y admiración por la actriz, pese a no mantener una relación personal con ella.

La conversación incluyó un gesto que sorprendió en el mundo del espectáculo: la madre del futbolista la invitó a compartir un café en el futuro para dejar atrás el malentendido y dar por superada la situación.

El episodio ocurrió luego de que Flor Peña quedara en el centro de las críticas por difundir información incorrecta vinculada a la salud de Jorge Messi, padre y representante del astro rosarino.

Tras conocerse el contenido del mensaje, Yanina Latorre resaltó públicamente la actitud de Celia Cuccittini y destacó la empatía demostrada en un contexto sensible para la familia.

La reacción de la madre de Messi fue ampliamente valorada en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su gesto conciliador en medio de una situación de fuerte exposición mediática.