En medio del grave accionar de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del palacio legislativo, una trabajadora de prensa resultó gravemente herida.

Brutal represión: hirieron en la cabeza a una fotógrafa en las inmediaciones del Congreso

La jornada de fuerte tensión social y represión policial en las inmediaciones del Congreso de la Nación sumó este jueves un saldo preocupante de heridos entre quienes cubrían los incidentes y participaban de la protesta contra el proyecto de Ley de Propiedad Privada que se trata en el Senado, entre quienes se encontraba una fotógrafa.

En plena cobertura de los operativos desplegados por las fuerzas federales en el centro porteño, el periodista Ariel Zak informó en vivo por la pantalla de C5N sobre la situación de una trabajadora de prensa. "En Avenida de Mayo y Lima, una fotógrafa herida en la cabeza, sangrando. Hirieron en la cabeza a una fotógrafa", alertó al aire.

Tras el impacto que la dejó conmocionada en plena vía pública, la fotoreportera recibió asistencia médica de primera mano por parte de una profesional de la salud que se encontraba en la zona a la espera de la llegada del SAME.

Cómo se encuentra la fotógrafa herida en el Congreso

"Recibió un golpe en la parte de atrás de la cabeza. Tenía un sangrado importante en la cabeza y en la oreja. Por eso es la urgencia del traslado, al ser un golpe en la cabeza", indicó uno de los médicos del SAME en diálogo con Nicolás Munafó para C5N.

A su vez, la doctora Mirta Romero brindó precisiones sobre el delicado estado en el que se encontraba la paciente. "Es una paciente con un traumatismo de cráneo. Hay que llevarla, hacerle una resonancia y hay que reevaluarla", explicó la médica con preocupación.

Asimismo, al detallar cómo se produjo la agresión que sufrió la trabajadora gráfica, la especialista remarcó: "Sintió un golpe de atrás y quedó como tumbada, no sabía qué le había pasado", evidenciando la violencia desatada en medio del operativo antipiquetes que mantiene en vilo a las calles de la Ciudad de Buenos Aires.