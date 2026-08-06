Las fuerzas de seguridad avanzan sobre la masiva protesta en un Congreso vallado. Una fotógrafa recibió un impacto en la cabeza.

Brutal represión contra los que marchan para que no se venda la patria

La policía seguía reprimiendo este jueves a la noche a quienes se manifiestan frente al Congreso en contra del denominado proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Tras el despliegue de un gran operativo que contó con las fuerzas federales en pleno (Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal), junto a la Policía de la Ciudad que responde a Jorge Macri, la represión se desató cuando un grupo de personas derribó una de las vallas de seguridad.

Con esa excusa, los agentes activaron el protocolo antipiquetes. Los camiones hidrantes y los gases lacrimógenos dijeron presente bajo la lluvia en medio de un fuerte operativo que movilizó a más de dos mil policías.

La brutal represión comenzó alrededor de las 17 horas y no cesaba cuando se escribía este despacho, alrededor de las 22.

Los efectivos de Infantería y Motorizada avanzaron contra las columnas de manifestantes con el objetivo de despejar la Plaza de los Dos Congresos. El avance se produjo con el disparo indiscriminado de balas de goma que, según pudo observarse por imágenes televisivas, se produjeron a la altura de los hombros de los tiradores, lo que maximizó la posibilidad de herir a las personas en la parte superior del cuerpo. No conforme con ello, el avance también se produjo con camiones hidrantes y gas lacrimógeno.

El total de personas heridas por la violencia policial durante esta jornada aún no se encuentra determinado; no obstante, se consignó ante las cámaras de televisión al menos un herido en el párpado por una bala de goma. Asimismo, se produjo la detención de un total de 12 personas, 9 confirmadas por la Policía de la Ciudad y 3 por la Policía Federal.

Mientras las fuerzas de seguridad desplegaban el brutal operativo, una fotoperiodista resultó herida en la cabeza, presuntamente por una bala de goma. Según confirmaron fuentes desde el lugar a Página/12, se encuentra consciente y fue trasladada al Hospital Argerich para ser atendida.

Desde SAME, confirmaron que la paciente fue trasladada por traumatismo de cráneo. Asimismo, informaron que durante la jornada atendieron a 3 pacientes que presentaban dificultad respiratoria por gas lacrimógeno.

Una multitud se había congregado frente al parlamento en rechazo a la iniciativa, de la cual ya se había quitado la modificación a la ley de tierras, que habilitaba la compra de grandes extensiones a extranjeros.

Los manifestantes convocados comenzaron a llegar después del mediodía. Sindicatos y organizaciones políticas se dieron cita para repudiar la norma y afrontar los gases de la policía. La consigna “Las Malvinas son argentinas”, esgrimida por la Selección en el partido mundialista ante Inglaterra, se repitió entre los carteles.

Todo transcurrió con normalidad hasta la llegada de un grupo de jóvenes denominados nacionalistas, que habían convocado en redes con discurso de tinte antisemita, y que protagonizaron algunos encontronazos. Minutos más tarde, se produjo la acción policial.