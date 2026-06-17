Gimnasia quiere tomarse revancha y festejar en la cancha de Quimsa

Lo visita este miércoles en Santiago del Estero y si gana se consagrará campeón por segunda vez en la Liga Nacional de Básquet. Arranca a las 21 y televisa TyC Sports 2.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este miércoles a Quimsa de Santiago del Estero por el quinto juego de las finales -al mejor de siete- de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el estadio Ciudad, dará comienzo a las 21 y será televisado por la señal de TyC Sports 2 y contará con el arbitraje de Juan Fernández, Fabricio Vito y Alberto Ponzo. Además, se transmitirá en pantalla gigante en el Socios Fundadores, por lo que están todos invitados.

La serie se encuentra 3-1 a favor del elenco chubutense. Gimnasia arrancó estos playoffs logrando de visitante dos rutilantes triunfos. Primero ganó 82-73, mientras que en el segundo se impuso por uno (80-79).

De esa manera, los de Pablo Favarel regresaron a la ciudad con la ilusión de liquidar la serie y dar festejar con su gente.

En ese contexto, Gimnasia había dando un enorme paso más en busca del título ai imponerse en un Socios Fundadores repleto por 76 a 59 y de esa manera, el “Verde” quedó a un paso de la gloria (3-0).

Sin embargo, y otra vez a cancha llena, Quimsa le postergó el festejo porque se quedó con el cuarto punto al ganarle en suplementario por 77 a 74, en un partido que había terminado igualado en 66 al término de tiempo regular.

Este miércoles vuelven a verse las caras, pero la cita será en el estadio Ciudad, escenario donde Gimnasia dio el golpe en los dos primeros juegos de la serie y sueña con que este miércoles se le de un nuevo triunfo y así tomarse revancha de la final perdida hace 11 años ante este mismo rival, quien en ese entonces, terminó festejando en el Socios ante el respetuoso reconocimiento del público.

Para este quinto juego, Quimsa podría volver a su formación inicial o bien retirar la que arrancó en el cuarto juego.

Es decir que podría salir con Sebastián Orresta, Brandon Robinson, Leonardo Lema, Tyren Johnson y Sammie Freeman. Mientras que en el banco estarían Diego Figueredo, Jerome Meyinsse -dos de los habituales titulares-, Matías Solanas, Diego Collomb y podría producirse la vuelta del bahiense Fausto Ruesga, quien no vio acción en los últimos dos juegos en Comodoro. La otra chance también está en que vuelvan de titulares tanto Figueredo como Meyinsse, y queden como relevos Orresta y Freemann.

Gimnasia, mientras tanto, seguramente salga con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. Mientras que como reservas estarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Kenneth Horton, Carlos Rivero y Jesús Centeno.

Si Gimnasia gana, se termina este mismo miércoles la historia y habrá campeón, caso contrario, el sábado 20 deberá jugarse un sexto partido, pero en Comodoro Rivadavia.