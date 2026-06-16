Roberto Fuentes estuvo preso seis años y ahora lo detuvieron por el brutal asesinato de Cinthia Lazarte en Tucumán.

El impactante antecedente del acusado de matar a una mujer y prenderla fuego

La trama detrás del femicidio de Cinthia Verónica Lazarte sumó en las últimas horas un dato que profundizó la conmoción en Tucumán: el principal acusado del crimen había salido de prisión apenas 70 días antes de ser detenido nuevamente.

Según indicó el diario local La Gaceta, Roberto José Fuentes recuperó la libertad el 3 de abril pasado tras cumplir una condena de seis años por abuso sexual.

Poco más de dos meses después, volvió a la cárcel. Esta vez, señalado como el autor del femicidio de Lazarte, una mujer de 41 años que vivía en una extrema situación de vulnerabilidad.

La investigación sostiene que el acusado golpeó, apuñaló y estranguló a la víctima antes de intentar ocultar el crimen incendiando el auto donde dejó abandonado el cuerpo. Por ese motivo fue imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

El caso salió a la luz durante la madrugada del sábado, cuando vecinos alertaron al 911 por un auto que se incendiaba sobre la calle Francia al 1100. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una escena escalofriante: dentro del coche había un cuerpo calcinado.

Horas después, la víctima fue identificada como Cinthia Lazarte, conocida por los vecinos como “La Piba”. Madre de cuatro hijos, con problemas de adicción desde la adolescencia y una discapacidad motriz que la obligaba a desplazarse con muletas, vivía en la calle desde los 15 años.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para orientar la causa. Las imágenes le permitieron a los investigadores establecer que la última persona que había estado con ella era Fuentes. Con ese elemento y otros testimonios, la Justicia ordenó su detención.

Durante la audiencia de imputación, la fiscalía reveló que Lazarte fue golpeada con un objeto contundente, tenía heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y finalmente la estrangularon con un cable.

Después, el agresor habría rociado el cuerpo de la mujer con un líquido inflamable y provocado el incendio para eliminar pruebas. Los peritos descartaron que la víctima estuviera viva para ese momento, ya que no encontraron restos de hollín en sus vías respiratorias.

En tanto, las muestras obtenidas durante la autopsia serán sometidas a análisis para determinar si Lazarte fue abusada sexualmente antes de ser asesinada.

Frente a este escenario, la jueza María Alejandra Balcázar hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó seis meses de prisión preventiva. Entre los argumentos, la magistrada consideró que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Cinthia Lazarte tenía una historia de vida atravesada por la pobreza, las adicciones y la discapacidad. Madre de cuatro hijos, perdió el pie derecho y tres dedos del izquierdo en un accidente, por lo que se movía con muletas. Desde los 15 años luchaba contra las drogas y solía pedir ayuda en la calle.

El viernes, según contaron sus allegados, estaba contenta porque se había podido bañar y sus sobrinas la esperaban para pasar la noche en familia. Ese día, indicó el mismo medio, le iban a festejar el cumpleaños.

Sin embargo, algo cambió en el camino. Durante la tarde, le mostró a una conocida la foto de un “hombre malo” que la perseguía. Esa imagen, tomada de espaldas, no pudo ser identificada.

Fuentes convivía con una mujer en una casa de Lola Mora al 100, donde fue detenido. Es padre de dos hijas, pero no tiene contacto con ellas.

Había salido de la cárcel hacía poco más de dos meses, tras cumplir una condena por abuso sexual dictada en 2021.