Claudio Barrelier dejó el hospital penitenciario tras permanecer internado. Mientras, la investigación avanza sobre nuevas pistas y podría sumar más imputados.

Le dieron el alta al principal acusado por el crimen de Agostina

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba avanzó este lunes con dos novedades que podrían marcar un punto de inflexión en la causa.

Por un lado, Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado por el crimen de la adolescente, recibió el alta médica después de varios días de internación bajo estricta vigilancia en el sistema penitenciario. Por otro, los investigadores suman pistas sobre la posible participación de nuevas personas, lo que podría derivar en más imputaciones por el caso.

Según confirmó el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Barrelier se encuentra en buen estado de salud y ya está nuevamente a disposición de la Justicia.

El detenido había sido trasladado al Hospital Modular del Complejo Carcelario N°1 de Bouwer después de que evaluaciones médicas y psicológicas detectaran pensamientos e ideas suicidas, una situación que obligó a extremar las medidas de seguridad y seguimiento.

Durante su internación, permaneció bajo custodia permanente del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (GEAR), la unidad táctica de élite del SPC. Ahora, con el alta médica, Barrelier podría volver a ser convocado por la fiscalía para prestar declaración indagatoria.

La investigación suma dos personas en la mira

Mientras tanto, la querella impulsa una línea de investigación que podría ampliar el número de involucrados en el caso.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que al menos dos personas se encuentran bajo análisis por una presunta participación en el hecho.

La información ya está siendo evaluada por el fiscal Raúl Garzón, quien espera por estas horas los resultados de nuevas pericias para definir los próximos pasos procesales.

El femicidio de Agostina Vega generó una profunda conmoción en Córdoba y mantiene una fuerte expectativa social por el avance de la causa.

A medida que se incorporan nuevas pruebas, los investigadores buscan reconstruir cada detalle de lo ocurrido la noche del 23 de mayo y determinar si existieron más responsables además del acusado principal.

Por ahora, Claudio Barrelier sigue siendo el principal acusado por el hecho. De todos modos, hay un segundo detenido, amigo de Barrellier, investigado por encubrimiento.

Sin embargo, la aparición de nuevos nombres en el expediente abre un escenario distinto y podría provocar un giro relevante en una investigación que todavía está lejos de cerrarse.