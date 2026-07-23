Hallaron a una mujer asesinada y a su pareja ahorcada

Investigan un femicidio seguido de suicidio. La macabra escena fue descubierta por la hija de la víctima. La Justicia intenta determinar las circunstancias del hecho.

Conmoción en Misiones tras el hallazgo de una mujer asesinada dentro de su vivienda y su pareja ahorcada en un galpón del mismo predio. Los investigadores analizan la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

El hallazgo ocurrió cerca de las 22 del domingo, cuando la hija de la víctima regresó a su vivienda ubicada en el paraje 20 de Junio, en la zona de Piñalito Norte, localidad de San Antonio, y encontró la trágica escena.

De acuerdo a la primera reconstrucción del hecho, la hija de la pareja, una adolescente de 17 años, volvió a la casa y se encontró con una terrible escena: su madre de 40 años, identificada como Sandra Beatriz Bilau, estaba tendida con múltiples disparos sobre la cama y ya no tenía signos vitales.

En medio de la desesperación, la joven llamó de inmediato a la Policía para alertar sobre lo sucedido. Cuando los efectivos llegaron al lugar confirmaron la muerte de la mujer y, al inspeccionar el predio, encontraron a Edgardo Luis Schott, de 45 años y padre de la adolescente, colgado de una soga en un galpón ubicado dentro de la misma propiedad.

La investigación

Para dar inicio a la investigación que esclarezca el hecho, por orden del juzgado que interviene en la causa, ambos cuerpos serán sometidos a autopsias para determinar con precisión las causas de las muertes y reconstruir la mecánica del hecho.

Durante las pericias realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron una escopeta calibre 32 de sistema tiro a tiro, un rifle calibre .22, seis cartuchos calibre 32 sin detonar y tres vainas servidas del mismo calibre. Todo el material será sometido a pericias balísticas y científicas.

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Policía Científica junto con el médico policial. La causa fue caratulada de manera provisoria como un presunto femicidio seguido de suicidio y la investigación continúa para esclarecer cómo ocurrió el hecho.